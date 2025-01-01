طقس فلسطين : جو معتدل اليوم وانخفاض على درجات الحرارة غدا

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، معتدلا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، وغائما جزئيا إلى غائم، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، يكون الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية وغائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وغائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.