بسام الصالحي: ندعو الرئيس عباس لوقف العملية الأمنية وتطبيق مبادرتي جنين و(وفاق)

رام الله / سما/

دعا بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى وقف العملية الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مخيم جنين.

وأكد الصالحي في تصريح له على أهمية حل الأزمة الحالية وفقًا لمبادرة القوى والمؤسسات والشخصيات في جنين، بالإضافة إلى مبادرة "وفاق"، مشددًا على ضرورة التعاون مع مكونات هذه المبادرات لتحقيق حل فوري.

وأشار الصالحي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي في تدمير مخيم جنين، كما دعا القوى والفصائل الفلسطينية جميعًا لدعم توجه القوى المجتمعية والهيئة الوطنية للسلم الأهلي ومبادراتها في هذا الاتجاه.