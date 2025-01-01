467 يوم من الحرب: تصعيد كبير وشهداء بالعشرات وقصف خيام النازحين بغزة

غزة / سما/

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٦٧ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربع مجازر خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ٦١ شهيد و ٢٨١ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٦٦٤٥ شهيد و ١١٠٠١٢ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

غزة والشمال

وارتقى سبعة شهداء من عائلة الحرازين جراء قصف الاحتلال مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين في شارع اليرموك غربي مدينة غزة.

واصيب عدد من المواطنين بقصف طائرات الاحتلال "النادي الأهلي" الذي يؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

واستشهد المواطن علاء الدين الحلو جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ومنطقة الصفطاوي شمالي المدينة.

ودمر الاحتلال مربعا سكنيا في شارع مسعود شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وسط قطاع غزة

وفي مجزرة جديدة، قصف الاحتلال الاسرائيلي منزل لعائلة شاهين جنوب دير البلح وسط قطاع غزة ما اسفر عن استشهاد احد عشر نازحا بينهم ثمانية من عائلة شقورة إضافة إلى الأشقاء الثلاثة صبا وأحمد ومحمد رأفت سليمان صالحة وعدد كبير من الإصابات.

كما استشهد رجل وزوجته في قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الخطيب في معسكر دير البلح.

واستشهد سبعة مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة نصار في مخيم ٢ جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما وصل مشفى العودة من نفس القصف خمس إصابات بينهم الحكيم خالد ريان رئيس قسم التمريض في الاستقبال والطوارئ بمشفى العودة .

وارتقى شهيدان (زوج وزوجته) من عائلة الشيشنية ومصابون إثر غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد 3 مواطنين في قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة ياسين في مخيم البريج وسط القطاع.

وكان جيش الاحتلال استهدف سيارة مدنية في بلدة الزوايدة ما اسفر عن استشهاد اربعة مواطنين في حين استشهد صياد برصاص الاحتلال قرب شاطيء دير البلح.

جنوب قطاع غزة

واستشهد 6 مواطنين بينهم إمرأة في إسرائيلي استهدف منزلا في حي النصر شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان شاب فلسطيني استشهد في وقت سابق في خربة العدس شمالي رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال المروحية خيمة تؤوي نازحين مقابل كافيتريا العمدة في مواصي خانيونس ما أوقع عدد من المصابين.

كما شن طيران الاحتلال غارات متفرقة على أراضي زراعية ومنازل مخلاة بخان يونس.