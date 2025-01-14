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20 شهيدا إثر استهداف طائرات الاحتلال لمنازل مواطنين في دير البلح ورفح والنصيرات..

الأربعاء 15 يناير 2025 12:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
20 شهيدا إثر استهداف طائرات الاحتلال لمنازل مواطنين في دير البلح ورفح والنصيرات..



غزة/سما/

استشهد 20  مواطنا وأصيب آخرون، فجر  اليوم الاربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح ورفح والنصيرات في قطاع غزة.

وأفاد مراسل سما باستشهاد 13 مواطنا وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شاهين في شارع البركة جنوب دير البلح، وسط القطاع.

وقالت مصادر طبية أن سيدة وأربعة أطفال استشهدوا، وأصيب آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شعت في منطقة حي النصر بمدينة رفح، جنوب القطاع.

واستشهد مواطنان وأصيب اخرون بجراح في قصف منزل عائلة نصار في مخيم النصيرات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,645 مواطنا، وإصابة 110,012 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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