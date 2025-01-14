ساعر : اسرائيل لن تتنازل عن السيادة الامنية في قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تتنازل عن الأمن وستتدخل إذا رأت تهديدا من غزة في المستقبل.

وأضاف، في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في روما إنه يعتقد أنه ستكون هناك أغلبية داخل الحكومة تؤيد اتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة حال إبرامه، وذلك رغم معارضة الأحزاب القومية المتطرفة في الائتلاف. وفقا لـ "رويترز".

كما اتهم ساعر السلطة الفلسطينية، بتشجيع الإرهاب والتحريض على العنف ضد إسرائيل، قائلاً إن سياساتها تقف في طريق تحقيق السلام، "ولهذا يجب أن نرى تغييراً جذرياً وحقيقياً بين الفلسطينيين. للأسف لا نراه اليوم".

واعتبر كاتس، أن "ما يحدث من قبل الحوثيين في البحر الأحمر منذ أكثر من عام غير معقول"، ورأى أن أي دولة فلسطينية في هذه المرحلة سوف تكون تابعة لحركة "حماس".