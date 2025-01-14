لجان الإصلاح تطلق مبادرة لإنهاء الأحداث في مخيم جنين..

جنين/سما/

أطلقت لجان الإصلاح، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي في جنين، مبادرة تحت عنوان "وحدة الدم والمصير"، بهدف إنهاء الأحداث الجارية في مخيم جنين والمستمرة منذ أربعين يومًا.

وتتضمن المبادرة، المكونة من ثمانية بنود، دعوة إلى إنفاذ سيادة القانون وتعزيز الأمن، مع حث القيادة الفلسطينية على مراجعة الآليات الحالية للتعامل مع أوضاع المخيم. يأتي ذلك في ظل حملة أمنية تشنها الأجهزة الأمنية ضد من تصفهم بالخارجين عن القانون داخل المخيم.

وأكدت لجان الإصلاح على ضرورة توحيد الجهود لتجاوز الأزمة وتحقيق السلم المجتمعي، مشددة على أهمية التعاون بين كافة الأطراف المعنية لضمان استعادة الاستقرار في المخيم.

من جانبها، اصدرت كتيبة جنين بيانا اكدت فيه موافقتها على المبادرة المقدمة من لجان الاصلاح و التي تهدف إلى حقن الدم الفلسطيني.

وهذا نص المبادرة ...