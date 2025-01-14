  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: لم نسلّم ردّنا لأن إسرائيل لم تسلم خرائط المناطق التي ستنسحب إليها

الثلاثاء 14 يناير 2025 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: لم نسلّم ردّنا لأن إسرائيل لم تسلم خرائط المناطق التي ستنسحب إليها



الدوحة /سما/

نقلت  "رويترز" عن مصدر مسؤول في حماس، اليوم الثلاثاء، إن الحركة لم تسلم حتى الآن ردها لأن إسرائيل لم تسلم خرائط المناطق التي ستنسحب إليها.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي بحثت استعدادات لانسحاب تدريجي لقوات الجيش من غزة، موضحة أنه يجري التخطيط لإعادة انتشار الجيش حول القطاع والانسحاب تدريجيا من نتساريم وفيلادلفيا جنوبي القطاع.

وأشارت البث العبرية، إلى أنه تم إنشاء بنى تحتية في محور نتساريم تشمل هوائيات اتصالات وسيستغرق إخلاء المنطقة نحو أسبوع.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي، أن جيش الاحتلال يستعد لمغادرة معبر رفح بعد فترة قصيرة من إبرام الصفقة.

كانت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلت عن مصادر، السبت الماضي، قولهم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدق على خطة لسحب قوات بشكل سريع من مناطق واسعة بغزة مع تقدم مفاوضات الأسرى.

وأشارت المصادر، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد قدرته على تنفيذ أي اتفاق يصدقه المستوى السياسي ولو شمل انسحابا فوريا، كما يعتقد أن بالإمكان سحب القوات من محور نتساريم رغم إقامته منشآت هناك.

الأكثر قراءة اليوم

بلينكن يكشف خطة ما بعد الحرب في غزة: اعادة الاعمار وشكل الحكم ودور السلطة وحماس ..

نتنياهو : لن تكون سلطةً فلسطينيّةً بقطاع غزّة ..الويل لإسرائيل إذا حلّتها أوْ أضعفتها..

الاحتلال ينشر "تسجيلا صوتيا" للحظة اغتيال صالح العاروري

«جولة نهائية» حاسمة اليوم من مباحثات وقف إطلاق النار في غزة..

ترامب: نقترب من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ..اسرائيل ستفرج عن الاف الاسرى الفلسطينيين..

الخارجية القطرية: سلمنا مسودتين لإسرائيل وحماس والمحادثات جارية بشأن التفاصيل النهائية للصفقة..

10 نواب إسرائيليين يضعون 3 خطوط حمراء ممنوع على نتنياهو تجاوزها في أي صفقة مع "حماس"

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري : توقعات بتوقيع وشيك لوقف إطلاق النار بغزة وبدء التنفيذ الأحد المقبل

photo_2025-01-14_11-00-42

المقاومة في بيت حانون تقضي على طاقم ‏Z1‎‏ بالكامل من لواء "ناحال"‏

"جولة أخيرة" من مفاوضات وقف إطلاق النار.. حماس توافق على المسودة

الخارجية القطرية: سلمنا مسودتين لإسرائيل وحماس والمحادثات جارية بشأن التفاصيل النهائية للصفقة..

«جولة نهائية» حاسمة اليوم من مباحثات وقف إطلاق النار في غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية