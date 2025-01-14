حماس: لم نسلّم ردّنا لأن إسرائيل لم تسلم خرائط المناطق التي ستنسحب إليها

الدوحة /سما/

نقلت "رويترز" عن مصدر مسؤول في حماس، اليوم الثلاثاء، إن الحركة لم تسلم حتى الآن ردها لأن إسرائيل لم تسلم خرائط المناطق التي ستنسحب إليها.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي بحثت استعدادات لانسحاب تدريجي لقوات الجيش من غزة، موضحة أنه يجري التخطيط لإعادة انتشار الجيش حول القطاع والانسحاب تدريجيا من نتساريم وفيلادلفيا جنوبي القطاع.

وأشارت البث العبرية، إلى أنه تم إنشاء بنى تحتية في محور نتساريم تشمل هوائيات اتصالات وسيستغرق إخلاء المنطقة نحو أسبوع.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي، أن جيش الاحتلال يستعد لمغادرة معبر رفح بعد فترة قصيرة من إبرام الصفقة.

كانت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلت عن مصادر، السبت الماضي، قولهم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدق على خطة لسحب قوات بشكل سريع من مناطق واسعة بغزة مع تقدم مفاوضات الأسرى.

وأشارت المصادر، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد قدرته على تنفيذ أي اتفاق يصدقه المستوى السياسي ولو شمل انسحابا فوريا، كما يعتقد أن بالإمكان سحب القوات من محور نتساريم رغم إقامته منشآت هناك.