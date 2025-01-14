الاحتلال يفكك قطع عسكرية بغزة وإزالة أبراج للمراقبة في مخيم النصيرات وسط القطاع..

القدس المحتلة / سما/

أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ تفكيك قطع عسكرية في محور “نتساريم” وسط قطاع غزة، في خطوة وصفها البعض بأنها تمهيد لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان في غزة إن آليات نقل عسكرية دخلت محور “نتساريم”، الذي يعد من النقاط الاستراتيجية الهامة في القطاع، حيث يتم تقسيم غزة إلى نصفين (شمال وجنوب)، وبدات بعملية تفكيك الأبراج العسكرية في غرب المحور. وقال الشهود إنهم شاهدوا عمالا إسرائيليين يعملون أيضا على تفكيك قطع عسكرية داخل المحور.

وإشار الشهود ان الجيش الاسرائيلي قام فعليا بازالة أبراجا للمراقبة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ورغم أن الجيش الإسرائيلي لم يعلق رسميا على عمليات التفكيك في المنطقة.

جاء ذلك فيما بثت “كتائب شهداء الأقصى” و”ألوية الناصر صلاح الدين” اليوم الثلاثاء، مشاهد عملية قصف مقر قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي في محور “نتساريم” وسط قطاع غزة.

وقالت “شهداء الأقصى” إن “قصف مقر القيادة والسيطرة التابع للعدو الصهيوني في محورنتساريم برشقة صاروخية جاء تزامنا مع الذكرى السنوية الـ 17 لاستشهاد المؤسس القائد نضال العامودي”.

وفي بيان منفصل، قالت “ألوية الناصر صلاح الدين” إنها “قصفت بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى لواء العامودي مقر تحكم وسيطرة للعدو الصهيوني في جحر الديك بقذائف الهاون”.

وأعلنت قطر إن إسرائيل وحماس وصلتا إلى “أقرب نقطة”، حتى الآن، للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة.

واعلنت حماس في بيان اليوم إن قياداتها أجرت مشاورات مكثفة مع قادة الفصائل الفلسطينية، الذين أبدوا ارتياحهم من نتائج المفاوضات.

وأكد البيان أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وصلت إلى مراحلها النهائية، مع استمرار التنسيق بين الوسطاء حتى التوصل إلى اتفاق رسمي.