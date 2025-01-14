وفد “الجهاد الإسلامي” يصل الدوحة للمشاركة في التفاصيل النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار

الدوحة/سما/

قالت حركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، إن وفدا رفيع المستوى يصل العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم، للمشاركة في “التفاصيل النهائية” للاتفاق المحتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان وصل سما ، إن “وفدا رفيع المستوى يصل الدوحة مساء الثلاثاء، للمشاركة في التفاصيل النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار (المحتمل) في غزة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت حركة حماس في بيان، أن الاتفاق المرتقب يصل إلى “مراحله النهائية”، وسط استمرار المفاوضات بالدوحة.

ونقلت الحركة عن قادة الفصائل تأكديهم على ضرورة “الاستعداد الوطني العام للمرحلة القادمة ومتطلباتها”، دون ذكر تفاصيل.

وقال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي بالدوحة، الثلاثاء: “نحن اليوم في نقطة هي الأقرب للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة”.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، كثف الوسطاء جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين “حماس” وإسرائيل، ما أدى إلى “تحقيق تقدم كبير في المفاوضات”، حيث أصبحت تفاصيل الصفقة “شبه مكتملة بنسبة 90 بالمئة”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.