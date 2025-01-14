رئيسة الصليب الأحمر الدولي: الهلال الأحمر الفلسطيني شريك أساسي في مواجهة الأزمات الإنسانية

غزة/سما/

استقبل الدكتور حيدر القدرة، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، في مقر الجمعية بخانيونس، وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة السيدة ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبمرافقة السيد نيكولاس ڤون المدير الإقليمي للجنة الدولية في الشرق الأوسط والأدنى، والسيد جوليان لاريسون، رئيس البعثة في إسرائيل والأراضي المحتلة، والسيد أدريان زيمرمان، رئيس البعثة الفرعية في قطاع غزة، والوفد المرافق لهم.

وقام الوفد بجولة في مستشفى الأمل التابعة للجمعية في خانيونس، تم خلالها تفقد كلاً من اقسام التأهيل الطبي، والعيادات، ومركز العيون، والعمليات، واطلعوا على أهم الخدمات الصحية والأجهزة الطبية، وعلى الصعيد ذاته تم زيارة مستشفى الهلال الأحمر الكويتي الميداني، التابع للجمعية في خانيونس، واطلعوا هناك على أهم الخدمات الطبية المقدمة، واستمعوا من الفريق الطبي لأبرز التحديات والاحتياجات.

وفي ختام الزيارة، شاهد الوفد الزائر فيلماً يوثق مراحل الاستجابة الإنسانية للجمعية منذ بدء العدوان الإسرائيلي، واستعراض أشكال الانتهاكات التي لحقت بمنشآت وطواقم ومركبات الإسعاف التابعة للجمعية.

وأكد الدكتور القدرة خلال اللقاء على أهمية استمرار تكاتف الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة لاسيما في ظل استمرار الحرب الاسرائيلية على القطاع، واستعرض الدكتور القدرة الخدمات الطبية والإغاثية والإنسانية التي تقدمها طواقم الجمعية لأبناء الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الهيئات المحلية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بدورها أثنت السيدة ميريانا على جهود الجمعية وتدخلاتها الإنسانية والصحية، وأشارت الى أهمية استمرار التعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لتحسين الظروف الإنسانية للسكان في قطاع غزة.