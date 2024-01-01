  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الخارجية القطرية: سلمنا مسودتين لإسرائيل وحماس والمحادثات جارية بشأن التفاصيل النهائية للصفقة..

الثلاثاء 14 يناير 2025 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية القطرية: سلمنا مسودتين لإسرائيل وحماس والمحادثات جارية بشأن التفاصيل النهائية للصفقة..



الدوحة /سما/

قال متحدث باسم الخارجية القطرية: سلمنا مسودتين لإسرائيل وحماس والمحادثات جارية بشأن التفاصيل النهائية، هناك تفاصيل عالقة بين الطرفين جزء منها آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف، "عندما نعلن عن الاتفاق سيتم الإعلان عن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، ونحن اليوم في نقطة هي الأقرب للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة" و " نترقب أن يكون الإعلان عن الاتفاق قريبا".

وأكد، أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون بعد وقت قصير جدا من التوصل إليه.

وقال المتحدث أن : الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة ملتزمون بكل ما يؤدي إلى نجاح اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

الأكثر قراءة اليوم

ساعات حاسمة لإتمام اتفاق تبادل الأسرى : أبرز البنود

الأنباء تتوالى عن اتفاق وشيك في مفاوضات غزة

مفاوضات غزة.. مسؤول بحماس يكشف عن الخلافات المتبقية مع "إسرائيل"

هكذا تم التوصل لاتفاق وقف النار في غزة وموعد تنفيذه...

"كل الأزقة مفخخة".. تفاصيل مثيرة للكمائن التي نصبتها المقاومة للاحتلال ببيت حانون

ترامب ينشر فيديو لبروفيسور أمريكي يشتم نتنياهو

بلينكن يكشف خطة ما بعد الحرب في غزة: اعادة الاعمار وشكل الحكم ودور السلطة وحماس ..

الأخبار الرئيسية

«جولة نهائية» حاسمة اليوم من مباحثات وقف إطلاق النار في غزة..

بلينكن يكشف خطة ما بعد الحرب في غزة: اعادة الاعمار وشكل الحكم ودور السلطة وحماس ..

الجيش الاسرائيلي يقرر بعدم تضرر قدرات حماس كثيرا في بيت حانون بعد مقتل 16 عسكريا إسرائيليا خلال أيام..

ترامب: نقترب من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ..اسرائيل ستفرج عن الاف الاسرى الفلسطينيين..

466 يوما للحرب على فلسطين ..شهداء وجرحى بالعشرات في مختلف مناطق قطاع غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية