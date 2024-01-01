الخارجية القطرية: سلمنا مسودتين لإسرائيل وحماس والمحادثات جارية بشأن التفاصيل النهائية للصفقة..

الدوحة /سما/

قال متحدث باسم الخارجية القطرية: سلمنا مسودتين لإسرائيل وحماس والمحادثات جارية بشأن التفاصيل النهائية، هناك تفاصيل عالقة بين الطرفين جزء منها آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف، "عندما نعلن عن الاتفاق سيتم الإعلان عن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، ونحن اليوم في نقطة هي الأقرب للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة" و " نترقب أن يكون الإعلان عن الاتفاق قريبا".

وأكد، أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون بعد وقت قصير جدا من التوصل إليه.

وقال المتحدث أن : الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة ملتزمون بكل ما يؤدي إلى نجاح اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.