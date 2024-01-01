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الاحتلال ينشر "تسجيلا صوتيا" للحظة اغتيال صالح العاروري

الثلاثاء 14 يناير 2025 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينشر "تسجيلا صوتيا" للحظة اغتيال صالح العاروري



القدس المحتلة/سما/

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أدرعي يوم الثلاثاء، "تسجيلًا صوتيًّا"، قال إنه يوثق لحظة إعطاء التعليمات في سبيل القضاء على نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري.

وفي منشور عبر حسابه في منصة "إكس"، قال أدرعي إن "أصوات الأجهزة اللاسلكية، التي تم نشرها، هي مِن عملية القضاء على صالح العاروري قبل نحو عام من الآن".

وكان جيش الاحتلال نفَّذ عملية اغتيال العاروري بضربة موجهة من مسيّرة على شقة في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، يوم 2 يناير 2024.

والعاروري، كان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ويوصف بأنه "مهندس وحدة الساحات"، وقد أوكلت إليه مهمة إبلاغ الأمين العام لحزب الله في حينها، حسن نصر الله، بتنفيذ عملية الـ7 من أكتوبر في صباح ذلك اليوم.

وكانت واشنطن أعلنت عن رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدّم معلومات عنه.

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