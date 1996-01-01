الإحصاء": ارتفاع غير مسبوق في أسعار المستهلكين خلال 2024

رام الله/سما/

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء، ارتفاعا غير مسبوق في تضخم أسعار المستهلكين في فلسطين بحوالي 54% خلال العام 2024.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن هذا الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين في عموم الأراضي الفلسطينية جاء مدفوعاً بمستويات أسعار لم تشهدها أسواق قطاع غزة من قبل، نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، حيث ارتفعت الأسعار للسلع الاستهلاكية بواقع 237.98% في قطاع غزة، وبنسبة 3.84% في القدس الشرقية، وبنسبة 2.48% في باقي الضفة.

وأضاف "الإحصاء": كان لاستمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة خلال العام 2024، الأثر الأكبر في ارتفاع مستويات أسعار السلع الاستهلاكية، ليسجل العام 2024 ارتفاعاً حاداً وغير مسبوق في المؤشر بنسبة 53.67% في فلسطين، الأمر الذي ينعكس في تراجع القوة الشرائية بنسبة 34.93%، بواقع 70.41% في قطاع غزة، و3.7% في القدس، و3.42% في باقي الضفة، ما يعني زيادة أعباء الأسر الفلسطينية، وعدم مقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات.

وقال، أن أسواق الضفة الغربية لم تكن بمنأىً عن التأثر السلبي بارتفاع مستويات الأسعار، وذلك في ظل الاغلاقات والاجتياحات وتقطيع أوصال المدن الرئيسية خلال العام 2024.

ورغم تراجع القوة الشرائية بشكل عام، إلا أن تأثيرها يتباين على شرائح الدخل المختلفة، حيث ان الأثر اكثر حدة على الفئات المهمشة والأكثر فقرا، خاصة ان ارتفاعات الأسعار طالت بشكل رئيسي السلع الأساسية، في الأسواق الفلسطينية.

وفقا للبيانات الجديدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 59.05%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ الخضروات المجففة بنسبة 369.24%، والبطاطا بنسبة 224.61%، والسكر بنسبة 219.39%، والبيض بنسبة 157.59%، والخضروات الطازجة بنسبة 109.60%، والدقيق الأبيض بنسبة 103.44%، والفواكه الطازجة بنسبة 100.52%، والدجاج الطازج بنسبة 65.67%، والبقول المجففة بنسبة 56.81%، والزيوت النباتية بنسبة 45.20%، واللحوم الطازجة بنسبة 43.64%.

وسجلت مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 32.20%، والتي تشكل أهميتها النسبية 14.26% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 104.75%، وأسعار الديزل بنسبة 10.58%. كما سجلت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 24.29%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.06% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 97.65%.

كما سجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً نسبته 510.59%، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.31% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار السجائر المستوردة بنسبة 589.40%.

ومنذ 1996 حتى نهاية العام الماضي، بلغت الزيادة في أسعار المستهلكين 248%، أي أم كل زيادة بمقدار ألف شيكل في الأجر الشهري، قابلها زيادة في تكاليف المعيشة بمقدار 2475 شيكل.

وإذا ما حسبت منذ العام 2004 فقد بلغت حوالي 146%، أي أن كل زيادة بمقدار ألف شيكل في الأجر الشهري قابلها زيادة في تكاليف المعيشة بمقدار 1462 شيكل.

قطاع غزة

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في قطاع غزة خلال 2024 ارتفاعا بنسبة 237.98% مقارنة بالعام 2023.

ونتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 224.69%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ الخضروات المجففة بنسبة 876.62%، والبطاطا بنسبة 571.89%، والسكر بنسبة 534.54%، والخضروات الطازجة 436.83%، والبيض بنسبة 432.69%، والفواكه الطازجة بنسبة 351.97%، واللحوم الطازجة بنسبة 316.14%، والدجاج الطازج بنسبة 261.86%، والدقيق الأبيض 155.41%، والزيوت النباتية بنسبة 121.29%، والبقول الجافة بنسبة 100.15%، وخبز كماج بنسبة 69.11%.

كما سجلت مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 203.28%، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 1032.86%، وأسعار الديزل بنسبة 377.06%. وسجلت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 92.44%، حيث ارتفع سعر الغاز بنسبة 242.09%. وسجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً نسبته 2760.70%، حيث ارتفعت أسعار السجائر المستوردة بنسبة 2773.15%.

القدس

كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الجزء الذي ضمته إسرائيل بالقوة (القدس الشرقية)، 3.84% خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023

نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.67%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ البطاطا بنسبة 56.47%، والسكر بنسبة 13.66%، والفواكه الطازجة بنسبة 13.28%، والدقيق الأبيض بنسبة 10.64%، واللحوم الطازجة بنسبة 9.70%، والدجاج الطازج بنسبة 6.04%، والخضروات الطازجة بنسبة 4.95%، والبيض بنسبة 3.26%.

وسجلت مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 4.50%، حيث ارتفع سعر الديزل بنسبة 7.86%، وسعر البنزين بنسبة 7.23%. كما سجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً نسبته 6.83%، حيث ارتفعت أسعار السجائر المستوردة بنسبة 6.94%.

باقي الضفة

أما في باقي الضفة الغربية، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 2.48% خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023

وعزا "الإحصاء" هذا الارتفاع في المؤشر إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.64%، حيث ارتفعت أسعار كل من: البطاطا بنسبة 18.62%، والسكر بنسبة 11.19%، واللحوم الطازجة بنسبة 8.00%، والفواكه الطازجة بنسبة 4.74%، والخضروات الطازجة بنسبة 3.04%.

وسجلت مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 4.83%، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 7.68%. كما سجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً بنسبة 5.28%، حيث ارتفعت أسعار السجائر المستوردة بنسبة 6.85%.