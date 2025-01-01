  1. الرئيسية
  2. مقالات

الصفقة... والضفة..نبيل عمرو

الثلاثاء 14 يناير 2025 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصفقة... والضفة..نبيل عمرو



نقترب كثيراً من إعلان الصفقة، وما وصلت إليه المفاوضات في الدوحة، والضغوط من واشنطن ودخول ترمب بقوة على المشهد، تجعل إعلانها خلال أيام قليلة أمراً يكاد يكون حتمياً.

حال إنجاز المرحلة الأولى منها، ستدخل الصفقة في مسار يحتمل النجاح أو الفشل بنسبة متساوية، إلا أن السؤال الأهم الذي يظل مثار قلق وتوجس.. ما هو الثمن الذي يعمل نتنياهو على تقاضيه من ترمب لقاء الهدية التي قدمها له وهو في طريقه إلى البيت الأبيض؟

لوحظ أن نتنياهو ضخّم كثيراً دور الثنائي بن غفير وسموتريتش في رفضهما للصفقة، وكثيرين من المحللين الإسرائيليين يرون في ذلك مناورة من جانبه كي يبرر استرضاءه لهم في الضفة، إلى جانب مطالبه الدائمة من ترمب وخصوصاً في مجال الاستيطان والضم.

من البداية كان واضحاً أن الحرب على غزة هدفها الأساس هو الضفة التي هي أرض الدولة الفلسطينية العتيدة، التي يخوض نتنياهو كل حروبه أساساً لمنع قيامها.

سنسعد بوقف الموت في غزة، وعلينا كفلسطينيين أن نفكر ملياً وجدياً بما ستفعل إسرائيل في الضفة، والأهم من ذلك ما الذي يتوجب علينا أن نفعل لإحباط المخططات الإسرائيلية الخطرة عليها.

الحفاظ على الضفة بعد ما جرى لغزة، هي مهمة الكل الفلسطيني الذي ينشغل الآن بصراع داخلي مدمر للناس والقضية.

وقف النار والموت والدمار في غزة أمر مرحب به فأهلنا في القطاع جديرون بكل الدعم والرعاية والتبني، مثلما الضفة جديرة بأن نفعل من أجلها كل ما تستحق، من تدعيم مرتكزات الصمود بتعزيز الوحدة الوطنية الغائبة عن المشهد الفلسطيني، في الوقت الذي نحن وقضيتنا وحاضرنا ومستقبلنا بأمس الحاجة إليها.

نأمل أن نقول غداً أو بعد غد مبروك لغزة وقف الموت والدمار عليها، وليبدأ العمل الأكثر جدية لحماية الضفة من جشع إسرائيلي لا حدود له عليها.

الأكثر قراءة اليوم

ساعات حاسمة لإتمام اتفاق تبادل الأسرى : أبرز البنود

الأنباء تتوالى عن اتفاق وشيك في مفاوضات غزة

قطر سلمت حماس واسرائيل النسخة النهائية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة..

مفاوضات غزة.. مسؤول بحماس يكشف عن الخلافات المتبقية مع "إسرائيل"

"كل الأزقة مفخخة".. تفاصيل مثيرة للكمائن التي نصبتها المقاومة للاحتلال ببيت حانون

هكذا تم التوصل لاتفاق وقف النار في غزة وموعد تنفيذه...

ترامب ينشر فيديو لبروفيسور أمريكي يشتم نتنياهو

الأخبار الرئيسية

«جولة نهائية» حاسمة اليوم من مباحثات وقف إطلاق النار في غزة..

بلينكن يكشف خطة ما بعد الحرب في غزة: اعادة الاعمار وشكل الحكم ودور السلطة وحماس ..

الجيش الاسرائيلي يقرر بعدم تضرر قدرات حماس كثيرا في بيت حانون بعد مقتل 16 عسكريا إسرائيليا خلال أيام..

ترامب: نقترب من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ..اسرائيل ستفرج عن الاف الاسرى الفلسطينيين..

466 يوما للحرب على فلسطين ..شهداء وجرحى بالعشرات في مختلف مناطق قطاع غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية