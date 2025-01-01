الاحتلال يعتقل 35 مواطنا على الأقل من الضفة

رام الله / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، (35) مواطناً على الأقل من الضفة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أنه من بين المعتقلين أشقاء، وأسرى سابقين، فيما توزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس، وسلفيت، جنين، وطولكرم، والخليل.

ولفتا إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في عدة بلدات، ويحتجزهم لساعات ويفرج عنهم لاحقاً.

وأشارا إلى أن حملة الاعتقالات والتحقيق الميداني يرافقهما عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.