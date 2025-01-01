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"المنظمات الأهلية الفلسطينية" تثمن جهود "الأونروا" في حفظ سجلات اللاجئين

الثلاثاء 14 يناير 2025 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المنظمات الأهلية الفلسطينية" تثمن جهود "الأونروا" في حفظ سجلات اللاجئين



غزة/سما/

 


ثمن مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، اليوم الاثنين، الجهود الكبيرة التي تبذلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لحفظ سجلات اللاجئين على مدار التاريخ، مؤكدا أن ملف اللاجئين من الحقوق الأساسية، وهو مرتبط بحق العودة وفق قرارات الأمم المتحدة.

وقال الشوا في تصريح خاص لقناة (النيل) للأخبار، إن الاحتلال الإسرائيلي حاول على مدار السنوات الماضية وليس فقط خلال فترة العدوان المساس بدور (الأونروا)؛ لما تبذله من جهود مهمة في قضية اللاجئين الفلسطينيين، مضيفا أن قرار الكنيست بحظر عمل (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة القدس محاولة لاستهدافها وتقويض عملها.

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