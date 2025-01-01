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10 نواب إسرائيليين يضعون 3 خطوط حمراء ممنوع على نتنياهو تجاوزها في أي صفقة مع "حماس"

الثلاثاء 14 يناير 2025 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
10 نواب إسرائيليين يضعون 3 خطوط حمراء ممنوع على نتنياهو تجاوزها في أي صفقة مع "حماس"



القدس المحتلة / سما/

دعا 10 نواب في البرلمان الإسرائيلي من الائتلاف الحاكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عدم الموافقة على الصفقة المقترحة مع حركة "حماس" حول التسوية في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية أن أعضاء الكنيست ومن بينهم أعضاء من حزب الليكود الحاكم رسموا ثلاثة "خطوط حمراء" لرئيس الوزراء لا يجوز له تجاوزها من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل في أي اتفاق مع "حماس".

وأعرب النواب عن تأييدهم لإبقاء القوات الإسرائيلية على معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وكذلك في ممر نتساريم الذي يقسم القطاع الفلسطيني إلى قسمين شمالي وجنوبي.

كما اعتبروا أنه من الضروري التوصل إلى إطلاق سراح كافة الرهائن في وقت واحد دون استثناء، وليس على مراحل في إطار صفقة جزئية. أما النقطة الثالثة فهي المطالبة بعدم السماح لـ"العدو" بالعودة إلى شمال القطاع الفلسطيني.

وتعقد في الدوحة حاليا جولة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن. الحديث يدور عن صفقة على مراحل وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح رهائن في غزة.

وذكر موقع "واللا" نقلا عن مصادر أن إسرائيل والوسطاء توصلوا إلى اتفاق بشأن مسودة الاتفاق المقترحة.

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