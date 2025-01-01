ترامب: نقترب من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ..اسرائيل ستفرج عن الاف الاسرى الفلسطينيين..

وكالات / سما/

اشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الى أنه "يعتزم عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سريعا جدا بعد تنصيبه الأسبوع المقبل"، لافتا الى أنني "أعلم أنه يريد أن نلتقي وسيكون اللقاء سريعا جدا. كنت أود فعل هذا في وقت أقرب.. لكن يجب أن أتسلم الرئاسة لإنجاز بعض الأمور".

واوضح ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة "نيوزماكس"، عند سؤاله عن استراتيجية إنهاء الحرب في أوكرانيا، أن "ثمة استراتيجية واحدة فقط والقرار بيد بوتين، ولا أتصور أنه سعيد للغاية بالطريقة التي سارت بها الأمور لأنها لم تكن جيدة بالنسبة له أيضا".

في سياق اخر، كشف "أننا قريبون جدا من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ولو لم يحصل ذلك ستكون هناك مشكلات كبيرة".

وافادت صحيفة إسرائيل اليوم في افتتاحيتها " بدء العد التنازلي .. بدء عد الساعات للاعلان عن الصفقة " ثلاثة مراحل تنتهي بالإفراج عن جميع المختطفين مقابل آلاف الأسرى الفلسطينيين وعودة النازحين وإدخال المساعدات

اما المرحلة الثالثة فهي إعادة إعمار غزة و ترتيبات اليوم التالي للحرب ولا حديث عن السلطة الفلسطينية ".

قال مسؤولون إسرائيليون كبار لصحيفة "يسرائيل هيوم" في وقت سابق إن الصفقة تتقدم بسبب رغبة ترامب في تقديم إنجاز قبل دخول البيت الأبيض.

وأضاف مسؤول كبير أن هناك المزيد من التفاهمات مع فريق ترامب حول الدعم الكبير لإسرائيل، بما في ذلك الحرب، في المستقبل.

ووفقا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية، قال مسؤول كبير في حماس إن الطرفين اتفقا على أن تقوم حماس بإطلاق سراح ثلاث اسرى اسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق، وبعد ذلك ستبدأ إسرائيل بسحب قواتها من المناطق المأهولة بالسكان.

وبعد سبعة أيام، ستطلق حماس سراح أربعة اسرى آخرين، وستسمح إسرائيل للنازحين في الجنوب بالعودة إلى الشمال، ولكن سيراً على الأقدام فقط عبر الطريق الساحلي.

بحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، وافقت إسرائيل أيضًا على إطلاق سراح 1000 إسير فلسطيني، من بينهم حوالي 190 قضوا أحكامًا بالسجن لمدة 15 عامًا أو أكثر.