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طقس فلسطين : غائم جزئيا وارتفاع على الحرارة

الثلاثاء 14 يناير 2025 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : غائم جزئيا وارتفاع على الحرارة



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائمًا جزئيًا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسيبًا إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية جافة خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردًا وغائماً جزئياً إلى صاف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقيه خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائمًا جزئيًا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسيبًا إلى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو باردا نسيبًا إلى بارد وغائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو باردا نسيبًا إلى بارد وغائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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