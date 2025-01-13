مدير المخابرات التركية يبحث مع حماس جهود وقف إطلاق النار في غزة

انقرة/سما/

بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن مع مسؤولي المكتب السياسي لحركة حماس الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بحسب مصادر أمنية تركية، الاثنين.

وأوضحت المصادر أنه جرى خلال الاتصال مناقشة التقدم المُحرز في المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت المصادر، أنه تم خلال الاتصال الاتفاق على استمرار الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار.

وتستضيف الدوحة مفاوضات الوساطة بين إسرائيل وحماس حاليا، بينما تسعى قطر ومصر والولايات المتحدة منذ أشهر إبرام اتفاق لوقف الحرب المستمرة، وسط عراقيل إسرائيلية متكررة.