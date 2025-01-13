هكذا تم التوصل لاتفاق وقف النار في غزة وموعد تنفيذه...

الدوحة / وكالات/

قالت مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس، وإسرائيل، إن مباحثات وقف إطلاق النار في غزة التي شارفت على نهايتها كانت "شديدة التعقيد"، فالفريقان كانا في غرفتين منفصلتين لكن داخل نفس المبنى في الدوحة، ويتم عبر الوسطاء تبادل الأوراق والبنود مكتوبة لموافقة كل طرف، وصولاً إلى الصيغة النهائية للاتفاق.

وبخصوص آخر مستجدات الاتفاق، قالت المصادر لـ "الشرق" القطرية، إن "كل النقاط التي تُناقش حالياً هي عدة نقاط فنية، وميدانية لضمان عدم انهيار الاتفاق، ولا توجد أي نقطة يمكن أن تؤدي لتعطيل الاتفاق، أي أن الصيغة النهائية تم التوافق بشأنها دون الحاجة إلى ردود جديدة من الطرفين".

وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان عن الاتفاق ما بين يومي الثلاثاء والأربعاء، في بيان قطري من الدوحة باسم الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، أو خلال مؤتمر صحافي للخارجية القطرية مقرر عقده ظهر الثلاثاء، وذلك بعد إتمام موافقة الجهات الرسمية العليا للطرفين خلال الساعات المقبلة، مثل الحكومة الإسرائيلية، والمكتب السياسي لحماس، والفصائل الفلسطينة.

وكشفت المصادر، عن أبرز ملامح الاتفاق المرتقب بشأن ملفات عودة النازحين، والأسرى، والمساعدات الإنسانية، والمناطق العازلة.