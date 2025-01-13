كتائب القسام تعلن عن عملية مركبة ومقتل وجرح 25 جنديا اسرائيليا برفح

غزة / سما/

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية مركبة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت الكتائب في بيان لها، أنه تم استهداف قوة راجلة من جيش الاحتلال، حيث أسفرت العملية عن مقتل وجرح 25 جندياً.

وأضاف البيان أن العملية شملت الإغارة على مبنى كان يتحصن فيه الجنود، وتم استخدام مختلف أنواع الأسلحة في التعامل معه.

وأوضحت الكتائب أنه فور وصول قوة النجدة الإسرائيلية، تم تفجير حقل ألغام في ناقلتي جند، ما أسفر عن تدميرهما.

وأشارت إلى أن النيران لا تزال مشتعلة في المبنى، فيما يستمر الاشتباك في منطقة النجيلي برفح.