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إعلام إسرائيلي: يوم دموي في غزة.. مقتل 5 جنود شمال غزة وإصابة 11 آخرين

الإثنين 13 يناير 2025 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: يوم دموي في غزة.. مقتل 5 جنود شمال غزة وإصابة 11 آخرين



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بمقتل 5 جنود من لواء ناحال الإسرائيلي في اشتباكات عنيفة في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، كما أصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة.

كما أعلنت 3 بلديات إسرائيلية بشكل رسمي حتى الآن مقتل جنودها في معارك شمال قطاع غزة اليوم.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن السلطات المحلية الإسرائيلية أعلنت مقتل 3 جنود في غزة اليوم وسط تعتيم من الجيش الإسرائيلي.

وتعليقا على ذلك، قال مراسل القناة 12 العبرية، "عمييت سيجال": يوم دامٍ لجنودنا في غزة.

وقال موقع مفزاكي راعم العبري : "لقد أصبحت غزة حمام دم لجنودنا."

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