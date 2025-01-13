إعلام إسرائيلي: يوم دموي في غزة.. مقتل 5 جنود شمال غزة وإصابة 11 آخرين

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بمقتل 5 جنود من لواء ناحال الإسرائيلي في اشتباكات عنيفة في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، كما أصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة.

كما أعلنت 3 بلديات إسرائيلية بشكل رسمي حتى الآن مقتل جنودها في معارك شمال قطاع غزة اليوم.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن السلطات المحلية الإسرائيلية أعلنت مقتل 3 جنود في غزة اليوم وسط تعتيم من الجيش الإسرائيلي.

وتعليقا على ذلك، قال مراسل القناة 12 العبرية، "عمييت سيجال": يوم دامٍ لجنودنا في غزة.

وقال موقع مفزاكي راعم العبري : "لقد أصبحت غزة حمام دم لجنودنا."