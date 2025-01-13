  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون

الإثنين 13 يناير 2025 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون



غزة/سما/

 استُشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة طافش في منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال القذائف وفتحت النيران تجاه المنازل شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأحرق جيش الاحتلال عدداً كبيراً من منازل المواطنين في بلدة بيت حانون، شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,584 مواطنا، وإصابة 109,731 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

"سأفتح أبواب الجحيم".. نائب ترامب يفسر تهديده بشأن رهائن غزة

ترقب وساعات حاسمة.. الكشف عن تطورات التهدئة وملفات التبادل والانسحاب وإدارة غزة

قطر سلمت حماس واسرائيل النسخة النهائية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة..

لهذه الأسباب لن تتمكن "إسرائيل" من القضاء على حماس أو حزب الله..

كمين جديد”.. مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين جراء تفجير أحد المنازل بقوة إسرائيلية في شمال غزة..

الإعلام العبري : توقيع الاتفاق بين اسرائيل وحماس الخميس او الجمعة

صفقة الأسرى "قريبة جدا".. بايدن وترامب يسابقان الزمن

الأخبار الرئيسية

الأنباء تتوالى عن اتفاق وشيك في مفاوضات غزة

إعلام إسرائيلي: يوم دموي في غزة.. مقتل 5 جنود شمال غزة وإصابة 11 آخرين

photo_2025-01-13_14-59-29

"كل الأزقة مفخخة".. تفاصيل مثيرة للكمائن التي نصبتها المقاومة للاحتلال ببيت حانون

مفاوضات غزة.. مسؤول بحماس يكشف عن الخلافات المتبقية مع "إسرائيل"

وول ستريت جورنال: حماس لديها سنوار آخر ويعيد بناء قدراتها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية