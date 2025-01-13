شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون

غزة/سما/

استُشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة طافش في منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال القذائف وفتحت النيران تجاه المنازل شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأحرق جيش الاحتلال عدداً كبيراً من منازل المواطنين في بلدة بيت حانون، شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,584 مواطنا، وإصابة 109,731 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.