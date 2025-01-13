مصطفى يبحث مع الصفدي آخر المستجدات وجهود وقف العدوان على شعبنا

عمان/سما/

التقى رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في العاصمة الأردنية عمان.

وبحث مصطفى مع الصفدي آخر المستجدات في فلسطين وتنسيق المواقف والجهود في المحافل الدولية لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكد مصطفى والصفدي متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، والعمل المشترك من أجل إحقاق حقوق شعبنا المشروعة بإنهاء الاحتلال والحرية وتجسيد الدولة المستقلة.

وثمّن مصطفى المواقف التاريخية والجهود الكبيرة التي يقودها الملك عبد الله الثاني لإسناد شعبنا وقضيته، مشددا على أن الأردن هو دائماً الأقرب لفلسطين والداعم والمساند للحق الفلسطيني.

بدوره، شدد الصفدي على أن تجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، وأولوية يكرس الملك عبد الله الثاني كل إمكانات المملكة لتحقيقها.