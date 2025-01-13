الرئيس عباس يستقبل وزير الخارجية البريطاني

رام الله/سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.

وأكد الرئيس في مستهل اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وبريطانيا، مشددا على أهمية أن تلعب دورا أكبر في بذل جهود السلام وتحقيق الأمن والسلام وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأطلع سيادته، الوزير البريطاني، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 القاضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع.

كما حذر سيادته، من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والاستيطان والاستيلاء على الأرض والضم، وتواصل جرائم المستعمرين تحت حماية جيش الاحتلال، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشار الرئيس، إلى أن دعم بريطانيا للجهود المبذولة لحشد الدعم للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعم المؤتمر الدولي للسلام لتنفيذ حل الدولتين سيسهمان في تحقيق الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة وفي العالم.

وحذر الرئيس من مخاطر وقف عمل الأونروا في فلسطين، وأهمية دعمها لتمكينها من الاستمرار في عملها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ومواجهة القرار الإسرائيلي بمنعها من العمل، وذلك لخطورة هذا القرار المخالف للشرعية الدولية.

ونوه سيادته، إلى مضي الحكومة الفلسطينية في تنفيذ برامج الإصلاح بشكل حثيث، مؤكدا أهمية استعادة جميع الأموال المحجوزة لدى سلطات الاحتلال، لأن ذلك يشكل عائقاً أمام الحكومة في قيامها بمسؤولياتها تجاه شعبنا، مشيراً إلى أهمية زيادة الدعم الدولي لها لتنفيذ برامجها على أكمل وجه.