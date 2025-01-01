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"كل الأزقة مفخخة".. تفاصيل مثيرة للكمائن التي نصبتها المقاومة للاحتلال ببيت حانون

الإثنين 13 يناير 2025 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كل الأزقة مفخخة".. تفاصيل مثيرة للكمائن التي نصبتها المقاومة للاحتلال ببيت حانون



القدس المحتلة/سما/

نقل المراسل العسكري للقناة 13 العبرية، تفاصيل مثيرة، من شهادات لجنود الاحتلال، لحجم الاستعداد الذي قامت به المقاومة، في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، لاصطياد الجنود، رغم تسويتها بشكل شبه كامل بالقصف وعمليات النسف.

وقال ألموغ بوكير، إن الجنود أخبروه بأنهم يقاتلون في بيئة مراقبة بالكاميرات من قبل المقاومين، وقاموا بزرع عبوات ناسفة في كل زقاق، ويجري تفعيلها من داخل الأنفاق، وشبكة الأنفاق فعالة تحت الأرض بكامل طاقتها.

وأضاف: "لا نراهم بالعين المجردة، منذ أسبوع ونصف، لا يوجد تحديد مباشر للمقاتلين، زرعوا بيت حانون بالكامل، بكمية هائلة من العبوات الناسفة، ومخلفات قنابل سلاح الجو".

وتابع: "كل زقاق.. كل تقاطع مليء بأحدث الكاميرات، بعضها كاميرات حرارية تغطي مساحة 360 درجة".

وشدد على أن المقاومين، "يختارون الأهداف بدقة، ويرصدون الحركة عبر الكاميرا، وفي حال تواجدت طائرة مسيرة، لا يتم تفعيل العبوات الناسفة، لكن في حال تواجدت قوات عسكرية، يتم تفعيلها".

ولفت إلى أن المقاومة تقوم بتفجير العبوات الناسفة بالجنود، وفور وصول قوات النجدة، يخرجون لإطلاق النار بشكل مباشر عليها.

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