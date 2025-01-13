والد جندي أسير في غزة: سأشكو نتنياهو للجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب

القدس المحتلة/سما/

هاجم والد أحد جنود الاحتلال الأسرى في قطاع غزة، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقال إنه سيشكوه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال والد الجندي نمرود كوهين، إنه سيلتقي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي، وأضاف: "أنوي إخباره بأن نتنياهو لم يرتكب جرائم حرب في غزة فقط، بل في داخل إسرائيل".

وتابع: "الجنود يقتلون بسبب استمرار الحرب، وبسبب دوافع شخصية لنتنياهو تتعلق بمحاكمته، لذلك، فهو مسؤول عن جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب داخل إسرائيل".

وكانت أفادت إذاعة جيش الاحتلال ، قبل أيام بأن الحكومة تشكل فريقاً وزارياً لدراسة آليات التعامل مع أوامر اعتقال نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.



وأشارت الإذاعة إلى أن الفريق الوزاري يبحث السبل الممكنة لتقليص تداعيات أوامر المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن إسرائيل تبحث السبل الممكنة لإجبار المحكمة الجنائية الدولية على تغيير موقفها.

وكشفت الإذاعة أن الفريق أوصى بالضغط على دول للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي، لافتة إلى وجود خشية إسرائيلية من تأثير محتمل لقرارات المحكمة الجنائية الدولية على الجيش.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية٬ في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة المحاصر منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

بموجب قرار المحكمة، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانوناً باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.