ترامب ينشر فيديو لبروفيسور أمريكي يشتم نتنياهو

يأتي ذلك، رغم العلاقة الوطيدة التي تربط الرجلين، ومن غير المفهوم حتى هذه اللحظة ما إذا كان نشر هذا الفيديو هو رسالة إلى نتنياهو متعلقة بالمساعي الدائرة حول التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.

وكثف ترامب في الأسابيع الأخيرة، مع فريقه السياسي جهودهم للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل توليه منصبه في 20 يناير 2025. وأرسل ترامب مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، الذي أجرى محادثات مع نتنياهو بعد زيارة إلى الدوحة، حيث التقى بمسؤولين قطريين لبحث سبل التوصل إلى اتفاق.

وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس. وقد طلب فريق ترامب من الحكومة الإسرائيلية ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة في مفاوضات وقف إطلاق النار قبل 20 يناير، وهو موعد تنصيب ترامب.

وأشارت تقارير إلى أن نتنياهو قدم تنازلات في المفاوضات، مما أدى إلى تحقيق تقدم ملموس. كما أبدت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين في إطار صفقة تبادل.

مع ذلك، أعرب مسؤولون أمريكيون عن شكوكهم بشأن إمكانية إحراز تقدم قبل تنصيب ترامب، مشيرين إلى أن العقبات لا تزال قائمة.

وفي هذا السياق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي بإدارة بايدن جيك سوليفان، في مقابلة مع CNN، تعليقا على مساعي التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، "نحن قريبون جدا لكننا بعيدون.. لأننا لن نكون قريبين ما لم نجتز خط النهاية".

وأضاف: "لدينا الآن مستشار الرئيس بايدن الأعلى لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك في الدوحة. لقد كان هناك لمدة أسبوع كامل يعمل مع الوسطاء على وضع التفاصيل النهائية للنص الذي سيتم تقديمه إلى الجانبين، وما زلنا عازمين على استغلال كل يوم لدينا في منصبنا لإنجاز هذا الأمر".