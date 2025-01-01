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مصافحة بين وزيرة خارجية ألمانيا ونظيرها السوري تضع حدا للضجة الأخيرة في دمشق

الإثنين 13 يناير 2025 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصافحة بين وزيرة خارجية ألمانيا ونظيرها السوري تضع حدا للضجة الأخيرة في دمشق



الرياض/سما/

شهدت السعودية مصافحة بين وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها في الحكومة السورية لتصريف الأعمال أسعد الشيباني، بعد الضجة التي صاحبت زيارتها الأولى إلى سوريا مؤخرا.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة المصافحة التي جرت بين الوزيرين خلال الاجتماع الوزاري العربي الدولي بشأن سوريا أمس الأحد في العاصمة الرياض.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية فيديو يظهر لحظة تبادل بيربوك والشيباني أطراف الحديث، على ما يبدو بعد المصافحة التي جرت قبيل انطلاق الاجتماع.

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية زارت دمشق مطلع الشهر الجاري، وعقدت لقاءات مع مسؤولي الإدارة الحالية في البلاد. 

وظهرت الوزيرة الألمانية مرتدية سترة واقية من الرصاص بعد هبوط طائرتها في مطار دمشق الدولي، كما أظهرت تسجيلات مصورة أن مستقبلي الوزيرة لم يصافحوها باليد واكتفوا بالترحيب بها قولا وتبسما، في حين صافحوا الرجال الآخرين في الوفد، الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاحتماعي.

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