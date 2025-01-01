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الخارجية المصرية تعلق على تحذير الوقيعة بين مصر والسعودية والإمارات

الإثنين 13 يناير 2025 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية المصرية تعلق على تحذير الوقيعة بين مصر والسعودية والإمارات



القاهرة/ سما/

رد السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، على تحذير رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، من حسابات على مواقع التواصل، تحاول الوقيعة بين مصر والسعودية والإمارات.

وقال المتحدث باسم الخارجية، خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة الحدث اليوم، إن العلاقات المصرية مع السعودية والإمارات علاقات وثيقة، لا يجب الالتفات إلى تعليقات هنا وهناك، هذه علاقات راسخة ووطيدة.

وأضاف تميم خلاف أن مصر يجمعها مع السعودية، والإمارات تعاون مثمر على الأصعدة كافة، سواء السياسية، أو الاقتصادية، أو التجارية، أو الاستثمارية.

ولفت إلى أن العلاقات المصرية، مع السعودية، والإمارات، على مستوى القيادات وعلى المستوى الشعبي متميزة، وطويلة الأمد، موضحا علاقات الدول الثلاث في أفضل حالاتها.

وكان آل الشيخ، حذر عبر صفحته بمنصة إكس تويتر سابقا: "هناك حسابات تصطاد في الماء العكر بين السعوديين من جهة وإخوانهم في الإمارات ومصر من جهة أخرى وتضع صور معرفات سعودية أو إماراتية أو مصرية وكلها تدار من الخارج وتأكدت من بعضها.. أرجو الحذر".

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