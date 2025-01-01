القسام : خسائر الاحتلال في بيت حانون أكبر مما يعلن عنها

القدس المحتلة/سما/

قال أبو عبيدة "الناطق العسكري باسم كتائب القسام" انه بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال شمال قطاع غزة، لا يزال المقاتلون يكبدونه خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات

واكد في تصريح صحفي أن الخسائر في صفوف جيش الاحتلال هي أكثر بكثير مما يعلنه، وان الاحتلال سيندحر عن شمال القطاع خائباً يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة، وإن الإنجاز الوحيد الذي حققه هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء