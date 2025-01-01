سموتريش: صفقة وقف إطلاق النار التي تتبلور مع حماس "كارثة"

القدس المحتلة/سما/

وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنه "كارثة" على إسرائيل، مشددا على ضرورة العمل لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وقال وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن "الاتفاق الذي يجري العمل عليها كارثة على الأمن القومي لإسرائيل".

وأضاف بتسلئيل سموتريتش "لن نكون جزءا من اتفاق استسلام يشمل إطلاق سراح "إرهابيين" ووقف الحرب"، وفقا لقوله

وتابع قائلا "هذا هو الوقت المناسب لمواصلة العمل بكل قوتنا لاحتلال قطاع غزة بالكامل والسيطرة على المساعدات الإنسانية بدلا من حماس حتى تستسلم بالكامل".