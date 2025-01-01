كمين جديد”.. مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين جراء تفجير أحد المنازل بقوة إسرائيلية في شمال غزة..

القدس المحتلة/سما/

اعترفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بمقتل 5 من جنود الاحتلال وإصابة 10 آخرين بانفجار منزل شمال قطاع غزة.

وقال موقع حدشوت للو تنسزورا: 5 قتلى و10 مصابين حصيلة أولية لانهيار المبنى في قوة ناحال شمال غزة”. بحسب زعمه.

وذكر موقع “حدشوت حموت” العبري، “حدث أمني في شمال غزة – مروحيات تقوم بعمليات إجلاء لمستشفى إيخيلوف”. وفق قوله.

وقال موقع “حدشوت للو تسنزورا”: “حدث أمني صعب في شمال غزة، حيث تم انهيار مبنى على القوات بعد تفجيره وهناك قتلى ومصابين”. بحسب قوله.

وأضاف الموقع العبري: “المبنى إنهار على قوة من لواء ناحال في شمال غزة، وهناك قتلى ومصابين”. على حد وصفه.