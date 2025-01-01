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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق لوس أنجلوس إلى 24

الإثنين 13 يناير 2025 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق لوس أنجلوس إلى 24



لوس انجلوس/وكالات/

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المستمرة منذ أسبوع في مدينة لوس أنجلوس الاميركية ومحيطها إلى 24 شخصا.

وأفاد مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس، في بيان صحفي، الليلة الماضية، بأن عدد الوفيات جراء الحرائق ارتفع إلى 24 حالة، في حين تتواصل أعمال البحث عن 16 مفقودا.

وأعلنت السلطات الاميركية عن إصدار أوامر بإجلاء نحو 150 ألف شخص من مناطق انتشار الحرائق، وإنشاء مركز يسمح للمواطنين بالإبلاغ عن المفقودين، وإنشاء قاعدة بيانات تمكّن النازحين من تقييم الأضرار التي لحقت بمنازلهم.

وحذر مسؤولون في هيئة الأرصاد الجوية الاميركية من استمرار هبوب رياح قوية من شأنها أن تعيق أعمال الإطفاء وتوسع مساحة الحرائق حتى الأربعاء.

ومساء الثلاثاء الماضي، اندلعت في لوس أنجلوس حرائق غابات ضخمة ساعدت على تأجيجها الرياح الشديدة والطقس الجاف.

ولاحقا أعلنت إدارة الإطفاء بالمدينة انتشار الحرائق إلى مناطق أخرى وأن الرياح القوية تساعد على ذلك وتعرقل جهود رجال الإطفاء لإخمادها.

والتهمت الحرائق في لوس أنجلوس ومحيطها أكثر من 12 ألف مبنى، وتسببت بخسائر مادية جسيمة.

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