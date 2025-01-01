رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، استشهاد 31 مواطنا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي يدخل يومه الـ465.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

البريج .. على حافة الهاوية

أبو ردينة: القيادة سعت منذ اليوم الأول لبدء العدوان على قطاع غزة لوقفه وتجنيب شعبنا ويلات القتل والتدمير والتهجير

"المالية": استعادة جزء من أموالنا المقرصنة

السلطة تسترد 1.5 مليار شيكل من المقاصة مودعة لدى النرويج

شهادات تكشف قيام جنود الاحتلال بالتبول على الأسرى ورشهم بالمياه العادمة

"الأيام":

31 شهيداً .. غارات عنيفة على أنحاء القطاع وأوامر إخلاء جديدة في مخيم النصيرات

5000 شهيد ومفقود و2600 معتقل و9550 مصابا خلال 100 يوم من جرائم الاحتلال بشمال القطاع

نتنياهو وبايدن يبحثان هاتفياً التقدم في مفاوضات الصفقة والهدنة

ضباط بالجيش الإسرائيلي يوصون بإنشاء منطقة أمنية عازلة دائمة في بيت حانون

تقرير: 60% من الأسر في قطاع غزة بلا مأوى

المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم وإخطارات بالهدم وتجريف أراض

في شمال غزة.. تشبّث بما تبقى من حياة رغم الحصار والدمار

"القدس":

الصفقة نضجت على نار حامية

عشرات الشهداء والجرحى بمجزرتين

حملة اعتقالات طالت 70 مواطناً في دير استيا

مجلس التنظيم الأعلى يقرر المصادقة على 1800 وحدة استيطانية كل شهر

استشهاد 70 طفلاً خلال الأيام الخمسة الماضية في غزة

المالية: استعدنا جزءاً من أموالنا المقرصنة