465 يوما للحرب على غزة.. عشرات الشهداء والجرحى وتحذير من توقف خدمات البلديات بشكل كامل

غزة/سما/

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٦٥ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ٢٨ شهيدا و ٨٩ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٦٥٦٥ شهيدا و ١٠٩٦٦٠ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

واعلنت بلدية خان يونس توقف آبار المياه ومحطات الصرف الصحي، ومحطة تحلية المياه عن العمل جراء نفاد السولار ومخاطر محدقة بحياة (1,100,000) نازح ومُقيم في ظل خروج معظم خدمات البلدية عن العمل مع دخول المنخفضات الجوية وموجات البرد القارس.

كما حذرت بلدية النصيرات وسط القطاع من توقف خدماتها خلال ٢٤ ساعة

غزة والشمال

واستشهد خمسة مواطنين وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وفي وقت سابق استشهد اربعة مواطنين في قصف على تجمع للمواطنين في نفس الحي.

وارتفع عدد الشهداء جراء قصف منازل لعائلتي جرادة وخاطر بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، إلى خمسة شهداء.

ومن بين الشهداء مدرس الفيزياء الشهر الأستاذ أنور جرادة مقدم برنامج أنا توجيهي على إذاعة القدس المحلية.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات سابقة على حي الشجاعية.

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية شمال قطاع غزة بما فيها جباليا النزلة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة

وسط قطاع غزة

وأطلقت آليات الاحتلال الاسرائيلي النار بشكل مكثف شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن اثر إطلاق جنود الاحتلال النار في مخيم الدعوة شمال مخيم النصيرات فيما استشهد مواطن اثر غارة غرب المخيم.

ودمر طيران الاحتلال ثلاث منازل في مخيم البريج وسط القطاع ما أوقع عدة اصابات.

جنوب قطاع غزة

وقصفت زوراق حربية إسرائيلية منطقة العزبة في مواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة عدة مرات.

واستشهد مواطن في غارة إسرائيلية قرب كف وموراج شمال مدينة رفح.