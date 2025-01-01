هو الأكبر منذ وقف إطلاق النار..عدوان إسرائيلي جوي وبري على جنوب لبنان

بيروت /سما/

شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي الليلة غارتين على واد في حومين على بعد أقل من 20 كيلومترا من المطلة.

الى ذلك، شن الطيران الحربي 4 غارات على المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ودير الزهراتي جنوب لبنان .

وذكرت مصادر لبنانية بان طوابيرا من الدبابات شوهدت وهي تتقدم في عيتا الشعب تحت نيران الأسلحة الرشاشة المكثفة.

كما أفادت وسائل الإعلام في لبنان، عن عدوان إسرائيلي قرب الحدود مع سوريا

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بان الجيش هاجم خلايا تابعة لحزب الله في لبنان.

لقد مر أقل من شهرين منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، لكن جيش الاحتلال وتحت ذرائع أمنية يواصل خرق الهدنة.