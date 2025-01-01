  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : ارتفاع على درجات الحرارة

الإثنين 13 يناير 2025 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، باردا نسبيا إلى بارد وجاف، وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا إلى صاف، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية جافة خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الخميس المقبل، يكون الجو باردا وغائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف لـ"سما" تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس واسرائيل..

قدورة فارس يكشف تفاصيل الصفقة :الإفراج عن أكثر من 3000 اسير وإبعاد المؤبدات للخارج خلال المرحلة الأولى

ترقب وساعات حاسمة.. الكشف عن تطورات التهدئة وملفات التبادل والانسحاب وإدارة غزة

المالية: استعادة جزء من أموالنا المقرصنة

لهذه الأسباب لن تتمكن "إسرائيل" من القضاء على حماس أو حزب الله..

صفقة الأسرى "قريبة جدا".. بايدن وترامب يسابقان الزمن

مصدر إسرائيلي: الوفد المفاوض ذو تفويض كبير ويمكننا التوصل إلى صفقة حتى 20 يناير

الأخبار الرئيسية

465 يوما للحرب على غزة.. عشرات الشهداء والجرحى وتحذير من توقف خدمات البلديات بشكل كامل

"سأفتح أبواب الجحيم".. نائب ترامب يفسر تهديده بشأن رهائن غزة

الإعلام العبري : توقيع الاتفاق بين اسرائيل وحماس الخميس او الجمعة

6784109f4c59b7530a795491

مصدر إسرائيلي: الوفد المفاوض ذو تفويض كبير ويمكننا التوصل إلى صفقة حتى 20 يناير

نتنياهو وبايدن يبحثان التقدّم في مفاوضات هدنة في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية