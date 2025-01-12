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الاحتلال يعتقل 100 مواطن في حارس غرب سلفيت..

الإثنين 13 يناير 2025 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 100 مواطن في حارس غرب سلفيت..



سلفيت/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال قرية حارس واعتدت على مواطنين واعتقلت عددا منهم .

وأصيب شاب برضوض وكدمات، فجر اليوم الاثنين، جراء اعتداء قوات الاحتلال بالضرب المبرح عليه، اثناء اعتقاله، في قرية حارس غرب سلفيت، كما واعتقلت عشرات المواطنين.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت عشرات المواطنين بعد دهم منازلهم ومحلاتهم التجارية وتفتيشهما.

وأضاف المصدر ذاته، أن تلك القوات اعتقلت ما يقارب 100 مواطنا، ونكلت بهم، خلال اعتقالهم، وإصابة المواطن محمد داوود برضوض جراء الاعتداء عليه بالضرب المبرح، نقل على اثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

من جهة أخرى، تواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخل القرية بالبوابة الحديدية، ومنعت المواطنين من حرية الحركة والتنقل، بحجة القاء الحجارة على مركبات المستوطنين المارة على الشارع.

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