"يسرائيل هيوم": أيام حاسمة بشأن صفقة الأسرى المنتظرة ربما تقود إلى نهاية الحرب في غزة

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية يوم الأحد، إن الأيام القادمة ستكون حاسمة بشأن صفقة الأسرى المنتظرة.



وذكرت الصحيفة أن الناس اعتادت على خيبات الأمل والوعود الفارغة لكن هذه المرة قد تكون الأمور مختلفة.



وأفادت بوجود "إشارات قوية تشير إلى أن صفقة الأسرى قد تتحقق قريبا وربما تقود إلى نهاية الحرب في غزة".

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام عبرية إن وفدا يضم رئيس الموساد ورئيس الشاباك ومسؤولين كبار غادروا إلى قطر لمتابعة المفاوضات، مبينة أن إرسال وفد بهذا المستوى يعكس تقدم المباحثات إلى نقطة حرجة.

والسبت، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الخاصة عن مصادر مطلعة (لم تسمها) قولها إن "90 بالمئة من تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المحتملة، قد تم الاتفاق عليها".

وأشارت المصادر إلى أنه "من المتوقع أن تكثف الجهود بين كافة الأطراف خلال الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه، خاصة في ظل تهديداته المتكررة والتي أعاد التأكيد عليها قائلا إذا لم يعد الأسرى إلى منازلهم، فإن الشرق الأوسط سيشهد تداعيات غير مسبوقة".

وفي السياق، قالت وسائل إعلام إن وافقت حماس على إطلاق سراح 34 أسيرا ورفضت الكشف عن الأسماء التي لا تزال على قيد الحياة، مقابل شهر ونصف الشهر من وقف إطلاق النار في القطاع مع إطلاق سراح حوالي ألف أسير فلسطيني.

وتصر إسرائيل حتى اللحظة على إبعاد الأسرى المحكومين بالسجن مدى الحياة إلى الخارج، لكن ما زال النقاش بشأنهم جاريا.

وكان ستيفن ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط، قد شدد على أن إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة هو "الأمر الأكثر أهمية" بالنسبة له قبل تنصيبه.

وقال ويتكوف في تصريحات "للقناة 12 العبرية" إن "التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن هو الأمر الأكثر أهمية للرئيس ترامب قبل حفل التنصيب".

وتابع قائلا: "الرئيس ترامب وجهني شخصيا لممارسة أقصى قدر من الضغط للمضي قدما في الاتفاق".

وأثمرت هذه التحركات مساء السبت عقب زيارة ويتكوف إلى إسرائيل قادما من الدوحة، عن إرسال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفدا أمنيا رفيع المستوى، يضم رئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس الشاباك رونين بار، إلى قطر لمواصلة المفاوضات.