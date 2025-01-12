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مستشار الأمن القومي لترامب يحذر حماس

الأحد 12 يناير 2025 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار الأمن القومي لترامب يحذر حماس



واشنطن/سما/

قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إن المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن "تحدث حرفيا في الوقت الذي نتحدث فيه".

وأضاف مايك والتز، الأحد في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز": "دعونا نسمح بإطلاق سراح رهائننا. أريد أن أراهم يسيرون عبر المدرج، أو على الأقل، (أريد أن أرى) نوعا من الاتفاق قبل التنصيب لأن الرئيس ترامب جاد".

وتابع: "أي شيء خلاف ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور بالنسبة لحماس، وسيكون هناك جحيم في الشرق الأوسط إذا استمررنا في ممارسة هذا النوع من دبلوماسية الرهائن".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر وصفتها بـ"الأجنبية" قولها إن إسرائيل وافقت على المضي قدما في المفاوضات بشأن المرحلة الثانية بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق المحتمل، بهدف خلق سلسلة متصلة حتى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس.


ووفق هيئة البث، فإن قطر نقلت رسالة إيجابية إلى إسرائيل فيما يتعلق بنوايا حماس للمضي قدما في المفاوضات.

وتتعلق الرسالة بقائمة الرهائن ونقاط الخلاف الأخرى بين الطرفين.

وعقب الرسالة، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مناقشات عاجلة مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس وفريق التفاوض.

#ترامب

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