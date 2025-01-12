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ملك الأردن يؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة

الأحد 12 يناير 2025 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الأردن يؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة



عمان/سما/

 أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، ضرورة وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرا من خطورة الاعتداءات على الأماكن المقدسة في مدينة القدس.

جاء ذلك استقباله بالعاصمة عمان، اليوم الأحد، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، في إطار زيارة رسمية، يجريها الأخير إلى المملكة، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان أنه تم التأكيد على "ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية".

وثمن ملك الأردن "موقف البابا الداعم لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة"، محذرا  من "خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

بدوره، أعرب الكاردينال بارولين عن شكره للملك على دعمه ورعايته للوجود المسيحي في الأردن.

وكان الكاردينال بارولين قد حضر تدشين كنيسة معمودية السيد المسيح للاتين في المغطس، يوم الجمعة، والتي بُنيت على قطعة أرض وجّه الملك بتخصيصها لهذه الغاية.

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