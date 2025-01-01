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بيربوك من الرياض: اقترحنا نهجا ذكيا بشأن العقوبات على سوريا

الأحد 12 يناير 2025 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيربوك من الرياض: اقترحنا نهجا ذكيا بشأن العقوبات على سوريا



الرياض/سما

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأحد إن العقوبات المفروضة على حلفاء بشار الأسد الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب الأهلية السورية يجب أن تظل قائمة.


وقالت بيربوك لصحافيين في الرياض لدى مشاركتها مع وزراء خارجية غربيين وعرب في مؤتمر إقليمي بشأن سوريا مع نظيرهم السوري أسعد الشيباني إن "برلين اقترحت نهجا ذكيا للعقوبات حتى يتسنى للشعب السوري الشعور بانفراجة بعض الشيء".

وأضافت "يحتاج السوريون الآن إلى جني سريع للثمار من انتقال السلطة، ونواصل مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، كما فعلنا طوال سنوات الحرب الأهلية، وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للمواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية.

 واستضافت الرياض اليوم الأحد اجتماعا موسعا ضم وزراء خارجية دول عربية وغربية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا)، إلى جانب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وكايا كالاس المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، جون باس.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن الاجتماع أسفر عن مجموعة من القرارات والتوصيات، أبرزها: التأكيد على دعم الشعب السوري في خياراته الوطنية، والعمل على تعزيز جهود المصالحة الوطنية، ودعم العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية تشمل جميع الأطراف السورية.

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