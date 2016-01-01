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سموتريتش يسطو على اموال المقاصة الفلسطينية ويسدد مستحقات الكهرباء الإسرائيلية..

الأحد 12 يناير 2025 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يسطو على اموال المقاصة الفلسطينية ويسدد مستحقات الكهرباء الإسرائيلية..



القدس المحتلة/سما/

قام وزير المالية الإسرائيلي، "بتسلئيل سموتريتش"، بتسديد ديون شركات الكهرباء الفلسطينية المستحقة للشركة القطرية الإسرائيلية، وذلك من أموال المقاصة الفلسطينية.

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم"، قاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على مدار العام الماضي جهود تحصيل ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية، التي بلغت 1.9 مليار شيكل على مدى 15 عامًا.

وذكرت الصحيفة أن وزارة المالية الإسرائيلية أصدرت أمرًا بتحويل 1.4 مليار شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية المتراكمة حتى مايو/أيار، لتسديد ديون السلطة، حيث خُصص نصف المبلغ لشركة الكهرباء والنصف الآخر لشركات الوقود.

وأشار التقرير إلى أن محاولات تسوية الديون تعثرت مرارًا رغم الاتفاقيات السابقة في 2016 و2020.

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