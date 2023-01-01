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شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على مخيم الشاطئ وحي الشجاعية

الأحد 12 يناير 2025 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على مخيم الشاطئ وحي الشجاعية



غزة/سما/

استشهد مواطنان وأصيب آخرون، اليوم الاحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ وحي الشجاعية في مدينة غزة.

وقال مراسلنا إن مواطنا استشهد جراء استهداف طائرة مُسيّرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأضاف أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأشار إلى ان عددا من المواطنين أصيبوا بجروح مختلفة جراء قصف مدفعية الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,537 مواطنا، وإصابة 109,571 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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