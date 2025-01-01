استشهاد 70 طفلا خلال خمسة أيام من القصف الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد نحو 70 طفلا خلال الأيام الخمسة الماضية في القصف الإسرائيلي على مناطق في القطاع.

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب أن "نحو 70 طفلا استشهدوا خلال الأيام الخمسة الماضية في القصف الإسرائيلي على أنحاء القطاع".

ويواصل الأطفال في قطاع غزة دفع أثمان باهظة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل للشهر 16 على التوالي.

وفي 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل، إن العام الجديد جلب لأطفال غزة "مزيدا من الموت والمعاناة جراء الهجمات والحرمان والتعرض المتزايد للبرد".