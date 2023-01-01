إصابة 8 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في جباليا.. ومقتل 400 منذ بدء الاجتياح البري

القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث العبرية الرسمية، عن إصابة 8 جنود من لواء المشاة “غفعاتي”، ثلاثة منهم بجروح “خطيرة” السبت، في جباليا شمالي قطاع غزة، دون أن يعلن الجيش الإسرائيلي عن ذلك.

وقالت المراسلة العسكرية للهيئة “كارميلا منشيه”، الأحد: “أصيب 8 مقاتلين من كتيبة روتم لواء غفعاتي أمس، في انفجار عبوة ناسفة داخل منزل كانوا داخله في جباليا شمال قطاع غزة”.

وأضافت أن ثلاثة من الجنود أصيبوا بجروح “خطيرة” لكن حالتهم الصحية استقرت.

ولا يعلن الجيش الإسرائيلي إلا عن القتلى أو المصابين بجروح خطيرة من بين جنوده في المعارك.

ومع ذلك، ورغم إصابة ثلاثة من بين ثمانية جنود في جباليا أمس بجروح خطيرة، إلا أنه لم يعلن عن ذلك أيضا.

وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.

والسبت، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إنّ الجيش الإسرائيلي يخوض اشتباكات عنيفة جدا في منطقة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، مع الفصائل الفلسطينية.

ومساء أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 عسكريين، أحدهم ضابط احتياط، وإصابة 6 آخرين، اثنان منهم بجروح خطيرة، جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون، وفق صحيفة “معاريف”.

هذا وقتل 400 جندي وضابط من الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملية التوغل البري في قطاع غزة في نهاية تش ين الأول/أكتوبر 2023، على ما أظهرت بيانات الجيش الإسرائيلي.