  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إصابة 8 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في جباليا.. ومقتل 400 منذ بدء الاجتياح البري

الأحد 12 يناير 2025 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 8 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في جباليا.. ومقتل 400 منذ بدء الاجتياح البري



القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث العبرية الرسمية، عن إصابة 8 جنود من لواء المشاة “غفعاتي”، ثلاثة منهم بجروح “خطيرة” السبت، في جباليا شمالي قطاع غزة، دون أن يعلن الجيش الإسرائيلي عن ذلك.
وقالت المراسلة العسكرية للهيئة “كارميلا منشيه”، الأحد: “أصيب 8 مقاتلين من كتيبة روتم لواء غفعاتي أمس، في انفجار عبوة ناسفة داخل منزل كانوا داخله في جباليا شمال قطاع غزة”.
وأضافت أن ثلاثة من الجنود أصيبوا بجروح “خطيرة” لكن حالتهم الصحية استقرت.
ولا يعلن الجيش الإسرائيلي إلا عن القتلى أو المصابين بجروح خطيرة من بين جنوده في المعارك.

ومع ذلك، ورغم إصابة ثلاثة من بين ثمانية جنود في جباليا أمس بجروح خطيرة، إلا أنه لم يعلن عن ذلك أيضا.
وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.
والسبت، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إنّ الجيش الإسرائيلي يخوض اشتباكات عنيفة جدا في منطقة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، مع الفصائل الفلسطينية.
ومساء أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 عسكريين، أحدهم ضابط احتياط، وإصابة 6 آخرين، اثنان منهم بجروح خطيرة، جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون، وفق صحيفة “معاريف”.
هذا وقتل 400 جندي وضابط من الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملية التوغل البري في قطاع غزة في نهاية تش ين الأول/أكتوبر 2023، على ما أظهرت بيانات الجيش الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: مقتل 7 جنود وضباط وإصابة 33 آخرين في حدثين أمنيين بغزة

مصدر قيادي بحماس: اكتمال التصور النهائي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

إعلام إسرائيلي: كيف تستطيع حماس إعداد الكمائن لقوات الجيش في شمال قطاع غزة؟

فيديو: "القسام" ترد على زوجة أسير إسرائيلي لديها

مصدر من "حماس : مرونة الحركة في مفاوضات غزة فاجأت إسرائيل ونقترب من إعلان الاتفاق..

الكشف عن تفاصيل كمين الموت في شمال قطاع غزة..

نتنياهو يقرر إرسال الوفد المفاوض إلى الدوحة لاستمرار مفاوضات صفقة التبادل

الأخبار الرئيسية

"معاريف" : الجيش الإسرائيلي “فاشل” ويدفع أثماناً باهظة ويغرق في مستنقع غزة ويجب إنجاز صفقة الأسرى بأسرع وقت

قدورة فارس يكشف تفاصيل الصفقة :الإفراج عن أكثر من 3000 اسير وإبعاد المؤبدات للخارج خلال المرحلة الأولى

مفاوضات تهدئة غزة تدخل مرحلة الحسم ..عقبة وحيدة تعيق التوصل لاتفاق حتى الان..

464 يوما للحرب على فلسطين.. شهداء وجرحى بالعشرات في مختلف مناطق قطاع غزة..

الإعلام العبري : الجيش الاسرائيلي فشل في شمال قطاع غزة وحماس اعادت بناء كتائبها..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية