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قدورة فارس يكشف تفاصيل الصفقة :الإفراج عن أكثر من 3000 اسير وإبعاد المؤبدات للخارج خلال المرحلة الأولى

الأحد 12 يناير 2025 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قدورة فارس يكشف تفاصيل الصفقة :الإفراج عن أكثر من 3000 اسير وإبعاد المؤبدات للخارج خلال المرحلة الأولى



رام الله/سما/

كشف قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى، تفاصيل جديدة حول المرحلة الأولى من الصفقة الإنسانية المرتقبة لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح فارس أن المرحلة الأولى ستشمل الإفراج عن 25 محتجزًا إسرائيليًا في قطاع غزة، مقابل تحرير 48 أسيرًا من محرري صفقة شاليط وإعادتهم إلى منازلهم، بالإضافة إلى 200 أسير محكوم عليهم بالمؤبد، وألف أسير آخر، بينهم جميع الأطفال والنساء والمرضى في سجون الاحتلال.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى  ان التقديرات تشير الى الافراج عن أكثر من 3000 اسير فلسطيني خلال المرحلة الأولى من الصفقة بعد اضافة 9 اسرى اسرائيليين

وأشار فارس إلى أن جميع الفئات المذكورة سيعودون إلى منازلهم في القدس وغزة والضفة الغربية، باستثناء الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد، الذين سيُبعدون على الأرجح إلى ثلاث دول هي: قطر، مصر، وتركيا. وأكد أن هذا الخيار قد يكون اضطرارياً وحكيماً لتجنب تهديدات الاحتلال باغتيال الأسرى المحررين.

في سياق متصل، لفت فارس إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أصرّ على زيادة عدد المحتجزين الإسرائيليين المُفرج عنهم في المرحلة الأولى بإضافة تسعة آخرين، بينهم جنود جرحى، مقابل ثمن إضافي يتم التفاوض عليه حاليًا، ويتضمن تحرير مزيد من أسرى المؤبدات.

بدوره افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان منسق شؤون الأسرى الإسرائيليين غال هيرش سيلتقي هذا الأسبوع مسؤول الصليب الأحمر الدولي لمناقشة آلية تبادل الأسرى ودور الصليب في نقل الأسرى.

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