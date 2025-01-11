مفاوضات تهدئة غزة تدخل مرحلة الحسم ..عقبة وحيدة تعيق التوصل لاتفاق حتى الان..

القدس المحتلة/سما/

تشهد المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تحركات حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي حول صفقة تبادل الأسرى ووقف الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ 16 شهرًا.

على مدار الأسابيع الماضية، كثف الوسطاء جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين الطرفين، مما أسفر عن تحقيق تقدم كبير في المفاوضات. ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، فإن تفاصيل الصفقة أصبحت شبه مكتملة بنسبة 90%.

تأتي هذه الجهود وسط اقتراب انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، واستعداد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري. ويعمل الوسطاء على تسريع المفاوضات بهدف إتمام الاتفاق قبل تنصيب ترامب، الذي أكد أن استعادة الأسرى الإسرائيليين هي أولوية قصوى.

الخميس الماضي، صرح ستيفن ويتكوف، مبعوث الرئيس المنتخب ترامب للشرق الأوسط، بأن إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة هي "الأمر الأكثر أهمية" قبل حفل تنصيب ترامب. وأكد أن الرئيس ترامب وجهه شخصيًا لممارسة أقصى ضغط ممكن لدفع المفاوضات نحو النجاح.

تقدم بارز في المفاوضات

عقب زيارة ويتكوف إلى إسرائيل قادمًا من الدوحة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إرسال وفد أمني رفيع المستوى إلى قطر لمواصلة المحادثات. يضم الوفد رئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، ومسؤول ملف المفقودين في الجيش الإسرائيلي اللواء المتقاعد نيتسان آلون، إضافة إلى المستشار السياسي لنتنياهو، أوفير فاليك.

وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن 90% من تفاصيل الصفقة قد تم الاتفاق عليها. وتشير المصادر إلى أن الجهود ستكثف خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى اتفاق قبل تولي ترامب منصبه، خاصة مع تهديداته المتكررة بأن عدم عودة الأسرى سيؤدي إلى "تداعيات غير مسبوقة" في الشرق الأوسط.

تفاصيل الصفقة

تتضمن الصفقة المحتملة مرحلتين، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية. المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين كبار السن والمرضى، بينما تشمل المرحلة الثانية الإفراج عن عسكريين.

العراقيل المتبقية

تعترض المفاوضات عقبات كبيرة، منها إصرار نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال القطاع دون تفتيشهم عبر ممر نتساريم. في المقابل، تطالب حماس بانسحاب كامل لإسرائيل ووقف الحرب كشرط أساسي لأي اتفاق.

الوضع الإنساني الكارثي في غزة

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل هجماتها المكثفة على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 156 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 11 ألف مفقود. كما تسبب الحصار المستمر في أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواجه السكان دمارًا شاملًا ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال وكبار السن.

إلى جانب ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية متجاهلة الدعوات الدولية لوقف المجازر.